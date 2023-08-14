التصنيف العالمي للتنس، تقدم سينر بعد فوزه ببطولة تورونتو

التنس، تقدم الإيطالي يانيك سينر، طريقه من المركز الثامن إلى السادس في تصنيف رابطة محترفي التنس الصادر الإثنين، وذلك بعدما توج بأول ألقابه في دورات الألف نقطة للماسترز بفوزه في النهائي على الأسترالي أليكس دي مينور.

وبات سينر الذي يحتفل بعد أيام معدودة بميلاده الثاني والعشرين، بين رونه ورود وبفارق 65 فقط عن الدنماركي بصعوده مركزين في أفضل تصنيف له على الإطلاق، وذلك بعدما رفع الأحد رصيده الى ثمانية ألقاب، محققًا أهم تتويج في مسيرته حتى الآن.

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كارلوس ألكاراز

ويتواجد الإسباني كارلوس ألكاراز في مقدمة التصنيف والذي انتهى مشواره في تورونتو عند ربع النهائي على يد الأمريكي تومي بول، ويليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف، وحده النروجي كاسبر رود كان خاسرًا بتراجعه من المركز الخامس إلى السابع لصالح الدنماركي هولغر رونه الذي صعد مركزًا ليصبح الخامس.

وصعد دي مينور ستة مراكز وبات الثاني عشر رغم خروجه خاسرًا من النهائي الأول له في دورات الألف نقطة للماسترز، فيما تراجع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم مركزين وأصبح الرابع عشر بخروجه باكرًا من دورة بلاده.



تصنيف الـ10 الأوائل للرجال

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 9395 نقطة

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8795

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 6530

4. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5090

5. هولغر رونه (الدنمارك) 4790 (+1)

6. يانيك سينر (إيطاليا) 4725 (+2)

7. كاسبر رود (النروج) 4715 (-2)

8. أندري روبليف (روسيا) 4595 (-1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3605

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3050

تصنيف السيدات

ولم يشهد العشر الأوليات في التصنيف الدولي للتنس أي تغيير مع بقاء البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والأمريكية جيسيكا بيغولا، التي خرجت منتصرة الأحد من نهائي دورة مونتريال الألف، بفوزها في النهائي على الروسية ليودميلا سامسونوفا التي صعدت ستة مراكز لتصبح 12.

وكانت بيجولا نجمة الأسبوع المنصرم بامتياز، لأن فوزها بلقبها الثاني في دورات الألف، مَرَّ بشفيونتيك بالفوز على البولندية في الدور نصف النهائي الذي شهد سقوط سابالينكا أمام سامسونوفا في نفس يوم المباراة النهائية بسبب الأمطار التي أرجأت مباراتهما من السبت الى الأحد.

وبفوزها على المتعبة سامسونوفا 6-1 و6-0، عززت بيغولا (29 عامًا) مركزها الثالث خلف شفيونتيك وسابالينكا وأمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا والتونسية أنس جابر.



تصنيف الـ10 الأوليات للسيدات

1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 9730 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8746

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 6030

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5755

5. أنس جابر (تونس) 4746

6. كارولين غارسيا (فرنسا) 4685

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3760

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3510

9. بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3445

10. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3211