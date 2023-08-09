أسطورة التنس الألماني بيكر: الدوري الإنجليزي الأكثر إثارة ويتفوق علي البوندسليجا

الدوري الانجليزي، قال بوريس بيكر أسطورة التنس الألماني، إن الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق بفارق كبير على الدوري الألماني “بوندسليجا”.

وأضاف بيكر في تصريحات صحفية نقلتا وكالة الأنباء الألمانية: "آسف للبوندسليجا، فالدوري الأفضل والأكثر إثارة هو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشار إلى أن الأندية الإنجليزية تتواجد "في فئة مختلفة" فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية.

وأبدى بوريس بيكر اهتماما خاصة بفريق ليفربول الذي يدربه المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

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وقال بيكر: "فقد الفريق خط وسطه مع رحيل فابينيو وجوردان هندرسون إلى الدوري السعودي".

وأضاف أنه يجب على الفريق إيجاد الحلول البديلة المناسبة متمنيا أن يواصل كلوب عمله الجيد.

وتوقع بيكر أن يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز صراعا قويا على اللقب وأكد أنه من عشاق بيب جوارديولا المدرب السابق لبايرن ميونخ، والحالي لمانشستر سيتي.

وقال بيكر بشأن جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا: "طريقته تحفز وتلهم الفريق في كل مرة، كما أن اختياراته فيما يتعلق بضم اللاعبين تثير إعجابي".

وتوقع بيكر أن يدخل آرسنال، الذي ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز، في إطار الصراع على اللقب بقوة.

وتستعد فرق البريميرليج لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام قليلة وسط ترقب من جميع عشاقه حول العالم.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة المقبل بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.



ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي يوم الجمعة المقبل، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد