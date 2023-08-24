ترامب: بايدن آخره صورة على الشاطئ وغير قادر على إنهاء النزاع حول أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا.



وأضاف ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفؤ".

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

وتابع ترامب في المقابلة التي نُشرت قبل بدء أول مناظرات لمرشحي الحزب الجمهوري التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها: "تشارك الولايات المتحدة "بشكل كبير" في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.

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وأردف:"أنا سعيد جدًا لعدم مشاركتي في مناظرة المترشحين عن الحزب الجمهوري، فأنا أتفوق بـ 60 نقطة، ولا يمكن تحمل ما يفعله الديمقراطيون".

واستطرد:" كل الاتهامات الموجهة لي زائفة، لأنني أحظى بمواقع متقدمة في الاستطلاعات، وكافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور".

وواصل:" قمنا بعمل جيد مع وكالة الاستخبارات المركزية، خلال رئاستي تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية".

وأشار إلى أن تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة، وكذلك انتزاع المجرمين وإعادتهم إلى أوطانهم.