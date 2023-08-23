الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بتهمة التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، المدعي الأمريكي يسلم نفسه للسلطات بأتلانتا

رودي جولياني، فيتو
رودي جولياني، فيتو

بإصرار، نفى رودي جولياني، المدعي العام الأمريكي السابق، اليوم الأربعاء، أن يكون قد ساعد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخّل لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا في 2020.

ورغم أنه أمام ترامب وجولياني و17 متهمًا آخرين في هذه القضية حتى ظهر الجمعة، 25 أغسطس الجاري  لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا، إلا أنه توجه إلى أتلانتا، لتسليم نفسه.

 

التقاط صور جنائية والإفراج بكفالة

 ومعنى إجراءات التوقيف الكلاسيكية أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة.

 

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وصرح جولياني للصحفيين من مقرّ إقامته في نيويورك: "أستطيع أن أتحمّل ذلك.. لقد خضت معارك أسوأ بكثير من هذه".

 

وقال المدّعي العام الفيدرالي السابق إنّ "توجيه الاتّهام لجميع محامييه ليس صدفة.. لم نسمع عن ذلك من قبل في أمريكا". 

 

تسييس نظام العدالة

ووفقا لجولياني فقد "تمّ تسييس نظام العدالة وتجريمه من أجل السياسة".

 

وينوي جولياني، الذي مثل ترامب في طعون قانونية فاشلة على نتائج الانتخابات، لقاء فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حسبما أفاد مصدر مطلع.

 

لائحة اتهام ضد جولياني وترامب

وفي وقت سابق، قدمت ويليس لائحة اتهام ضد جولياني وترامب، و17 متهمًا آخرين باتهامات جنائية بالتآمر لإلغاء انتخابات عام 2020 في جورجيا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

 

وقبل صعوده إلى الطائرة، قال جولياني، الأربعاء، للصحفيين: إن "حقه في أن يكون محاميًا يتم تدميره"، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، في إشارة إلى لائحة الاتهام التي تشمل العديد من المحامين الذين قدموا المشورة لترامب أثناء طعنه في نتيجة الانتخابات بمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات.

 

ترامب يسلم نفسه

من جانبه، أعلن ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أنه سوف يسلم نفسه غدًا الخميس لسلطات تطبيق القانون في مقاطعة فولتون، بناء على اتهامات بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

 

وفي وقت مبكر من أول أمس الإثنين، تحددت الكفالة المالية الخاصة به، وبلغت 200 ألف دولار في الإدانة الصادرة عن مقاطعة فولتون، بشأن محاولاته لتغيير نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، بعدما خسر ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.. وتشمل شروط الإفراج قيودًا إضافية بشأن ترويع الشهود بين أشياء أخرى.

 

اتهام أكثر من 10 أشخاص

وفي السياق، أوصت هيئة محلفين كبرى خاصة استمعت إلى أدلة في القضية لمدة 7 أشهر تقريبًا بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 10 أشخاص، وألمحت رئيستها في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير الماضي إلى أن ترامب كان من بينهم.. واحتاجت ويليس إلى موافقة هيئة محلفين كبرى عادية، والتي صوتت مؤخرًا لتوجيه الاتهامات.

 

وقيل إن ويليس، وهي ديمقراطية، كانت تركز على توجيه الاتهام إلى ترامب وشركائه بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في جورجيا، ما يسمح لها بمقاضاة العديد من الأشخاص الذين يزعم تورطهم في مخطط إجرامي واسع النطاق.

 

من جانبه، اتهم ترامب ويليس بالانتظار لتوجيه اتهامات حتى يؤثر ذلك على الحملة الرئاسية لعام 2024.. جاء ذلك في بيان أصدرته حملته. 

مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية

سي إن إن: ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

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