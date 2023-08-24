صاروخ أم تفجير من الداخل؟ السيناريوهات المحتملة لتحطم طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر، رجح طيارون عسكريون ومسؤولون أمريكيون سابقون أن تكون طائرة يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر استُهدفت بصاروخ أو بتفجير عبوة كانت موضوعة داخلها خلال رحلة داخلية بين موسكو وسانت بطرسبرج.

وذكرت قناة على تيليجرام مرتبطة بمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، الأربعاء، أن رئيس المجموعة، بريجوجين "قُتل".

احتمالات الاستهداف

وفقًا للطيار العسكري السابق في القوة الجوية العراقية، والخبير العسكري العراقي، أحمد الشريفي، بحسب قناة الحرة، فإن السقوط للحر للطائرة يعتبر مؤشرًا على تعرض محتمل للاستهداف إما بصاروخ وإما بانفجار داخلي.

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وقال الشريفي، إن "طائرات الركاب مجهزة بمعدات أمان ومحركين يستطيع واحد منهما الهبوط بالطائرة بأمان في حال تعطل الآخر".

ويمضي الشريفي بشرح السيناريوهات المحتملة لسقوط طائرة نتيجة عطل فني بالقول إن "عطل المحركين قد يؤدي إلى سقوط الطائرة، لكنها ستهبط تدريجيًّا عبر مسار أفقي طويل بينما يتناقص ارتفاعها".

BREAKING:



Grey Zone, the media channel of the Wagner Group, is accusing Russian Ministry of Defense of shooting down Prigozhin’s private jet moments ago.



Is Prigozhin alive? pic.twitter.com/yzHpXYkvwI — Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023

وسجلت حالات استطاع فيها الطيارون الهبوط بالطائرات حتى بعد تعطل كل محركاتها معتمدين على ضغط الهواء على أجنحتها.

وحتى في الحالات التي يحدث فيها تحطم نتيجة لعطل المحركات أو أجهزة الهبوط فإن "الطائرة ستبدو وكأنها تهبط بشكل طبيعي، حتى تلامس الأرض وتتحطم على مساحة كبيرة"، وليس مساحة صغيرة مثل ما يبدو من حطام الطائرة هذه.

Russian Telegram channel VChK-OGPU says that an eyewitness reported two explosions, resembling missile firing, sounded in the sky before Prigozhin's plane went down.



"There were two shooting blasts. When I heard the first explosion, I just raised my head and I saw sparks… pic.twitter.com/xBeQZIhktW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

ويؤكد الشريفي إن "السقوط الحر للطائرة، والنار المشتعلة فيها يتوافق مع احتمال تعرضها للاستهداف بصاروخ أو بتفجير من داخلها أدى إلى ثقب المقصورة، حيث تفقد الطائرات القدرة على التحليق في حال تخلخل الضغط الداخلي لمقصورتها وتسقط بهذه الطريقة".



قاد بريجوجين تمردًا فاشلًا ضد القوات المسلحة الروسية، في يونيو، انتهى باتهامه بالخيانة - من دون ذكر اسمه - من قبل الرئيس، فلاديمير بوتين.

وبعد غموض أحاط مصير بريجوجين بعد إعلان وجود اسمه بين لائحة الركاب على متن الطائرة المنكوبة، أكدت هيئة النقل الجوي الروسية أن زعيم فاجنر كان بالفعل على متن الطائرة التي لم ينجُ منها أحد.

وقال منشور على قناة (جراي زون)، المقربة من فاجنر، على تيليجرام: "رئيس مجموعة فاجنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

ونشر العديد من المراقبين الروس وغيرهم عن "آثار صاروخ" قالوا إنه تسبب بسقوط الطائرة، وأيضًا عن أصوات "انفجارات قبل أن تشتعل فيها النيران".

ونشر آخرون صورًا مقربة للطائرة والنيران تشتعل بجانبها الأيمن، فيما هي تسقط بشكل حر إلى الأرض.

This video, claiming to show the deadly crash of a plane carrying Wagner chief Yevgeny Prigozhin, has been viewed nearly a million times.



It shows the shooting down of a Russian Ilyushin Il-22M aircrat during Wagner's mutiny in June. pic.twitter.com/ms4BaQ0HkZ — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 23, 2023

ونشر مدونون غيرهم صورا للحطام، الذي بدا متجمعًا على مساحة صغيرة وتشتعل فيه النيران.

لكن مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية، مثل الجنرال السابق ومساعد وزير الخارجية الأسبق، مارك كيميت، قالوا إنه لا يمكن الإجابة عن سؤال احتمال استهداف بريجوجين قبل "إجراء تحقيق كامل".

The private plane of Wagner owner Yevgeny Prigozhin crashed in the Tver region. Prigozhin was on the passenger list. Wagner accused Russian air defense forces of shooting down the plane on the "Greyzone" channel. #Russia #DisneyBundle #Prigozhin pic.twitter.com/77xIugOq8b — catherine (@catherine12451) August 23, 2023

من جهته، يقول المتحدث الأسبق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ومستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جيفري جوردون، إنه "لا أحد تفاجأ مما حصل لرئيس فاجنر".

وأضاف جوردون لموقع "الحرة" أن "العديد من خبراء الأمن الوطني توقعوا عدم نجاة بريجوجين خلال الأشهر الستة الأولى بعد محاولة التمرد الفاشلة"، وذكّر بالقول السائد: "إذا قررت ضرب الملك، من الأفضل ألا تخطئ".