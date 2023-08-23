عدم الولاء يساوي الموت، اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول تصفية قائد فاجنر

قالت مصادر روسية، اليوم، إن أوكرانيا تقف وراء وراء حادث تحطم طائرة خاصة كانت تقل زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، و9 آخرين منهم 3 أفراد طاقم الطائرة.

اتهام أوكرانيا بإغتيال زعيم مجموعة فاغنر الروسية

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المصادر قولها، إنه من المرجح تحطم الطائرة بسبب هجوم أوكراني استهدف طائرة قائد فاجنر، التي كانت تقله برفقة 6 آخرين..



من ناحيته قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليج سوسكين، إن تصفية بريغوجين رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "عدم الولاء يساوي الموت".

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كما أكدت مجموعة فاغنر الروسية، اليوم الأربعاء، نبأ مصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجن في تحطم طائرة خاصة.

العثور على 8 جثث فى موقع تحطم طائرة قائد فاجنر

وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية، إنه تم العثور على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة، في حين أن الطائرة كانت تقل ١٠ أشخاص بينهم 7 ركاب بينهم قائد فاجنر، و3 من أفراد الطاقم.

من جانبها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن قناة تليجرام المرتبطة بفاجنر أن معلومات أولية تشير إلى أن دفاعات جوية أسقطت الطائرة شمال موسكو، لكن موقع "ريبار" العسكري الروسي قال: إن طبيعة الأضرار بالطائرة لا تشير على الأرجح إلى أنها استهدفت بنيران دفاعات جوية.

فاجنر تحسم الجدل حول مصرع قائدها يفجيني بريجوجين



وقالت مجموعة فاجنر عبر قناتها الخاصة على تليجرام Gray Zone Telegram التابعة لشركة فاغنر، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، هي من قامت بإسقاط طائرة يفجيني بريجوجين وذلك أثناء طيرانها فوق موسكو، وفق ما ذكرته صحيفة “موسكو تايم الروسية”.



كما أكد ممثل إدارة منطقة زابوريجيا الموالي للدولة الروسية، مصرع قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين ومساعده ديميتري أوتكين.



كما لفتت تقارير روسية إلى أن اسم زعيم مجموعة فاجنر مدون ضمن ركاب الطائرة المعلن تحطمها إلا أنه من المحتمل أن يكون استقل طائرة أخرى، في الوقت ذاته أعلن موقع عسكري روسي أنه لا تأكيد بشأن مقتل بريغوجين ومصيره لا يزال مجهولا.



من ناحيتها أعلنت السلطات الروسية أن الطائرة التي تحطمت كانت تقل 10 أشخاص هم 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم.



وعقب إثارة الشكوك حول مكان تواجد زعيم فاغنر خاصة انه أعلن يوم الاثنين الماضي تواجده في دولة أفريقية، أعلنت وسائل إعلام روسية ان يفغيني بريغوجين وصل اليوم إلى روسيا قادما من دولة إفريقية.

ونشرت تقارير روسية أول فيديو يرصد تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاجنر من موسكو إلى سان بطرسبورج بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية.

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وجاء آخر ظهور لقائد فاجنر يوم الاثنين الماضي، حيث ظهر مجددا حاملا بندقية كلاشنيكوف، ملحما لوجوده فى دولة أفريقية.

من هو قائد فاجنر يفجيني بريجوجين؟



يفجيني بريجوجين هو رجل أعمال روسي يترأس مجموعة فاجنر العسكرية ويشتهر بلقب طباخ بوتين.



ولد قائد مجموعة فاجنر العسكرية في 1 يونيو 1961 في لينينجراد ب‍روسيا.

ازدهرت أعمال مؤسس مجموعة فاجنر، في مجال الإطعام وتوسعت بعد إبرام عقود مع جهات رسمية مثل المدارس ورياض الأطفال وفي النهاية مع الجيش الروسي.

وصلت قيمة التعاقدات بين يفجيني بريجوجين مع الدولة لأكثر من 3 مليارات دولار، وفقًا لتحقيق أجرته سابقًا، مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.





قائد فاجنر يفجيني بريجوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين



تعود علاقة قائد فاجنر، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الرئيس يعمل وقتها في مكتب عمدة سانت بطرسبرج، وكان يتردد حينها على مطعم بريجوزين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين، ولقب بعدها بـ"طباخ بوتين".

كانت مطاعم وشركات المأكولات التابعة لقائد فاجنر تستضيف شخصيات أجنبية رفيعة المستوى.



ويسيطر بريجوجين على شبكة من الشركات ويواجه عقوبات اقتصادية واتهامات جنائية في واشنطن.



علاقات قائد فاجنر، تطورت في عالم السياسة أيضا، وفي عام 2010 ربطت تحقيقات صحفية الرجل بوحدة معلومات مضللة تعرف باسم "مصنع الترول" مقرها مدينة سانت بطرسبرج، وذكرت التقارير أن مصنع الترول مكلف بإعداد مادة صحفية ونشرها عبر مواقع الإنترنت بهدف تشويه سمعة المعارضة الروسية وتلميع صورة الرئيس من جهة أخرى.



وحسب تحقيق أجراه لاحقًا المستشار الأمريكي الخاص روبرت مولر، في عام 2016 كان مصنع الترول جزءًا من محاولة روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، ورغم نفى قائد فاجنر، تلك الاتهامات، لكنه أقر بها لاحقا مؤكدا: "تدخلنا في الانتخابات الأمريكية ومستمرون بذلك، وسنواصل التدخل، سنقوم بذلك بعناية ودقة ومهارة وبطريقتنا الخاصة ونعرف كيف نقوم بذلك، سنزيل الكلى والكبد في آن واحد".



ويعتبر عام 2014 هو موعد تأسيس مجموعة فاجنر تحت قيادة يفجيني بريجوجين، وتم تكليفها في نفس العام بأولى مهامها علنا في شبه جزيرة القرم، وساعدت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على السيطرة على القرم حينذاك.

