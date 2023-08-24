الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ملخص فعاليات العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة (فيديو)

أبطال سفاح الجيزة،
أبطال سفاح الجيزة، فيتو

سفاح الجيزة، نشر الحساب الرسمي لمنصة شاهد ملخص لفعاليات العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة والذي تجمع فيه أبطال المسلسل يوم الثلاثاء الماضي استعدادًا لطرح المسلسل يوم ٢٥ أغسطس الجاري.

وتضمن الفيديو جوانب من اليوم الذي حضر فيه عدد من الفنانين والصحفيين الذين تواجدوا لإجراء مقابلات صحفية مع الفنانين المشاركين في المسلسل. 

 

ولقد تفاعلت ركين سعد وداليا شوقي مع الفيديو المنشور حيث كتبت الأخيرة “كان يوم حلو أوي بجد. متحمسة متحمسة متحمسسسسة!”.

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إطلالة داليا شوقي

حرصت الفنانة الشابة داليا شوقي على مشاركة جمهورها إطلالتها في العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم أمس بمشاركة نجوم المسلسل وصناعه.

 

ونشرت داليا عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لإطلالتها حيث ظهرت بفستان أسود مكشوف من البطن والذراعين واعتمدت على وضع ماكياج عين يتناسب مع لون الفستان.

 

وكتبت داليا “من العرض الخاص احتفالًا بمسلسلنا #سفاح_الجيزة 🩸🔪 ابتداءٍ من ٢٥ أغسطس على شاهد @shahid.vod”.

 

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد صورًا لها من العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة والذي أقيم أمس بحضور نجوم المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

وكتبت ركين “امبارح كانت ليله مليانة حماس وحب.. شكرًا لحبايبي أسرة المسلسل ولشاهد على الليلة الجميلة.. فخورة إني جزء من مسلسل سفاح الجيزة وبتمنى إنه يعجبكم - يوم ٢٥ / ٨ على @shahid.vod”.

 

إطلالة ريم العدل

وأطلت ريم العدل، مصممة الأزياء أثناء العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة بقميص أبيض مطبوع على ظهره بصورة كارتونية بوستر مسلسل سفاح الجيزة والذي من المقرر عرضه قريبًا.

 

فنانون في العرض الخاص للمسلسل

وحضر كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة ركين سعد وداليا شوقي للاحتفال بالعرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.

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