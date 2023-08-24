الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

لينك سريع للتسجيل في رابط باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

فتح موقع تنسيق الجامعات مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، أمس الأربعاء، وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24 /8 /2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28 /8/ 2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

 

وتتيح فيتو للطلاب رابط موقع التنسيق الرسمي للتسجيل من خلال الرابط التالي

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الهدف من تقليل الاغتراب

والهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

 

مدة تقليل الاغتراب

فرصة طلبات تقليل الاغتراب متاحة أمام الطلاب لمدة 5 أيام، وليست هناك فرصة ثانية، والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب".

 

تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية

كما تتاح فرصة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
-لا توجد تحويلات ورقية.
-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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