أعراض نقص الحديد، انتبهي لها حفاظا على الصحة

أعراض نقص الحديد، نقص الحديد من المشكلات الأكثر شيوعا بين الكبار والصغار وللأسف لها أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة.

وأعراض نقص الحديد، عديدة ويمكن ملاحظتها ولكن أحيانا أخرى لا تظهر هذه الأعراض بوضوح ما يجعل المريض يتعامل بشكل طبيعي دون الفحص الطبى ما يهدد صحته.

ما هى أنيميا نقص الحديد

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن نقص الحديد أو ما يعرف بأنيميا فقر الدم من المشكلات التى تواجه العديد من الفئات العمرية خاصة الأطفال والنساء، وذلك لأن النساء تتعرض للحمل والولادة والدورة الشهرية، والصغار يحتاجون الحديد بجرعات كبيرة لنموهم بشكل صحى، وبالتالى نقص جرعات الحديد لديهم يسبب الأنيميا.

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وأضافت منى، أن نقص الحديد يعنى نقص كرات الدم الحمراء ما يقلل من نسبة الدم بالجسم وبالتالى يؤثر على كمية الدم التى يضخها القلب وبالتالى تحدث بعض الأعراض المزعجة.

أعراض نقص الحديد، فيتو

أعراض نقص الحديد

وتابعت، من أعراض نقص الحديد بالدم:-

شحوب الوجه واصفرار لون الجلد

الصداع

عدم التركيز

فقدان الشهية

فقدان الوزن

القيء والغثيان

الدوار

اضطراب ضربات القلب

ضيق التنفس

الإغماء

عدم القدرة على القيام بأى مجهود

الشعور الدائم بالإرهاق والتعب والخمول

اضطرابات النوم

اضطرابات الدورة الشهرية

اضطرابات التنفس

كثرة الالتهابات بالجسم

الهالات السوداء

ظهور بقع فاتحة اللون بالوجه

تساقط الشعر

ظهور بقع حمراء بالجلد تشبه الكدمات

طنين الأذن

أسباب أنيميا نقص الحديد

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن نقص الحديد له أسباب عديدة، منها:-

التعرض لنزيف أو نزول الدورة الشهرية بغزارة

نقص التغذية وإهمال تناول الأطعمة التى تحتوى على العناصر المهمة.

الإفراط فى تناول المنبهات والكولا يسبب الأنيميا لأن الكافيين يمنع امتصاص الجسم لعنصر الحديد الموجود بالطعام، وللأسف الفتيات والأطفال وكبار السن، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأنيميا الحادة، لذا يجب الاهتمام بتغذيتهم.

نصائح مهمة تحمى من الإصابة بأنيميا نقص الحديد

وللوقاية من أنيميا فقر الدم أو أنيميا نقص الحديد يجب الإهتمام بتناول الطعام الغني بالحديد يوميا مثل اللحوم خاصة الحمراء والعسل الأسود والخضروات الطازجة خاصة البنجر مع الإكثار من تناول فيتامين سي الذى يساعد الجسم على امتصاص الحديد، والأهم من ذلك عدم تناول مشروبات الكافيين عقب الطعام مباشرة، لأن الكافيين يمنع امتصاص الجسم للحديد.