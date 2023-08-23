ببندقية هجومية وزي عسكري، رسالة رئيس فاجنر من مكان غير معلوم (فيديو)

ظهر رئيس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوين، في أول فيديو له بعد شهرين من قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

بريجوين يحمل بندقية هجومية

وشوهد بريجوين، في الفيديو، وهو يحمل بندقية هجومية ويرتدي زيا عسكريا، وتشير تعليقاته إلى أن المقطع تم تصويره في دولة أفريقية لم يذكر اسمها.

فاجنر تجند رجال أقوياء

وقال رئيس فاجنر خلال المقطع إنه يقوم بتجنيد "رجال أقوياء"، ذاكرا أن المجموعة "ستفي بالمهام التي حددتها" الحكومة الروسية.

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وتمت مشاركة الفيديو على قنوات تيليجرام التابعة لمجموعة فاجنر، حيث قال إن مجموعة فاجنر "تجعل روسيا أكبر في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية".

إدراج فاجنر على قائمة الإرهاب

وعلى الجانب الآخر كشفت مصادر حكومية لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن المملكة المتحدة ستدرج شركة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية على قائمة الإرهاب خلال الأسابيع القادمة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن بريطانيا كانت قد فرضت عقوبات على جماعة فاجنر ومؤسسها يفجيني بريجوين وعدد من الشركات التي اعتبرت أنها على صلة بها.

فاجنر تنتهك القوانين

وأشارت إلى أن إدراج المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية سيعني حظرها وتجريم الانتماء إليها ودعمها واستخدام رموزها، وأن انتهاك القوانين في ما يتعلق بالمنظمات المدرجة على قائمة سيعاقب بما يصل إلى السجن 10 سنوات.