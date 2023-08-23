الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حصول إدارة التوثيق الإلكتروني بالجيزة على المركز الأول في تحسين الصورة الذهنية للمحافظة

محافظة الجيزة؛ فيتو
محافظة الجيزة؛ فيتو

كرم  المهندس  إبراهيم الشهابي  نائب محافظ الجيزة، واللواء  شاكر يونس  سكرتير عام المحافظة، ونهى سمير  مدير إدارة التوثيق الإلكتروني بالمحافظة، وذلك لحصول إدارة التوثيق الإلكتروني بالمحافظة على المركز الأول في توثيق المشروع وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمحافظة.   


ترقيات 5064 شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين الجيزة

وكان  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد حركة ترقيات 5064 شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

 

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ترقية 5064 معلمًا وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين

جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «١٠٤٧» لسنة ٢٠٢٣، الذي ينص على أنه إعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣ يتم ترقية «٤٨٦٢» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.
 

كما أصدر المحافظ قرار رقم «١٠٤٨» لسنة ٢٠٢٣ والذي ينص على أنه إعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣ يتم ترقية عدد «٢٠٢» آخرين من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. 

 

وأوضح أن القرارات جاءت وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم أرقام ٥٥ و٨١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.
 

كما أكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.
 

شمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

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