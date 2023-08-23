الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد ترقية 5064 معلمًا وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات 5064 شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.


ترقية 5064 معلمًا وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين
 

جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «١٠٤٧» لسنة ٢٠٢٣، الذي ينص على أنه إعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣ يتم ترقية «٤٨٦٢» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الإجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.


كما أصدر المحافظ قرار رقم «١٠٤٨» لسنة ٢٠٢٣ والذي ينص على أنه إعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣ يتم ترقية عدد «٢٠٢» أخرين من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الإجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات. 

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ترقية 5064 معلمًا وأخصائيًا من شاغلى وظائف المعلمين
 

وأوضح أن القرارات جاءت وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم أرقام ٥٥ و٨١ لسنه ٢٠٢٣ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.


كما أكد محافظ الجيزة أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.


شمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

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