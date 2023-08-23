الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق هائل بمصنع كارتون على طريق إسكندرية الصحراوي (صور)

نشب حريق هائل فى مصنع كارتون على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل فى مصنع الكرتون على طريق إسكندرية الصحراوى بمنطقة النوبارية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي وعززت قوات الإطفاء بـ 5 سيارات اخغرى بإجمالي 12 سيارة لمكافحة ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد.

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وعلى مدار عدة ساعات تكافح قوات الإطفاء الحريق، فيما دفع مرفق الإطفاء بـ 3 سيارات وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط مكان الحريق.

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