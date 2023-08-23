مصرع فكهاني على يد عاطل بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل أطلق وابلا من الرصاص على فكهانى لوقوفه المتكرر أمام منزله بمنطقة كرداسة.

مقتل فكهانى فى كرداسة

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الهرم بوصول فكهانى، مصاب بطلق ناري في الصدر، وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل مصاب بكدمات متفرقة، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من طبنجة تجاه المجني عليه أودت بحياته، وذلك بسبب وقوفه أمام مسكن المجني عليه.

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وكشفت التحريات أن المتهم طلب من البائع عدة مرات عدم الوقوف أمام مسكنه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتله وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وأُلقي رجال المباحث القبض على المتهم والتحفظ على السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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