الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظيفة أخصائي شئون إدارية بمستشفى الإصابات

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، أنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة أخصائي شئون إدارية، والتى تم إجراؤها أمس الثلاثاء الموافق ٢٢ من أغسطس من خلال الرابط الإلكترونى:


 

 

الاختبارات الإليكترونية 

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة، وهادئة، ولم يتم رصد أى مشكلات بشأنها، وهو ما يعكس جهود القائمين على أعمال الاختبارات، والتزامهم بالتعليمات، والإجراءات المنوطة بهم، وحرص إدارة الجامعة- كذلك - على تذليل كافة العقبات التي تعرقل نجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية، متمنيًا التوفيق لكافة المتقدمين.

 

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جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف مستشفى الإصابات والطوارئ

 جدير بالذكر، أنه سيتم غدًا، الخميس، الموافق ٢٤ من أغسطس، عقد اختبارات وظيفة محاسب ومراجع؛ وذلك بقاعات صالات الامتحانات لجنة(١ ) من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الثانية، بينما وظائف أخصائي رياضي في ( ٢٧/ ٨)، ومهندس مدني في (٢٨/ ٨)، ومهندس كهرباء( ٢٩/ ٨)؛ وذلك بقاعات  الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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