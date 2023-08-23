الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يشكر الضباط والجنود لمشاركتهم في تأمين الاحتفال السنوى لدير العذراء بدرنكة

محافظ أسيوط، فيتو
محافظ أسيوط، فيتو

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية - آخر مستجدات أعمال تطوير مشروع تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والمحطات والمواقع الآثرية التي يمر بها بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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تأمين احتفالات دير العذراء 


ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – الشكر للضباط والجنود بالتمركزات الأمنية بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط على مجهوداتهم الخاصة بتأمين احتفالات دير السيدة العذراء بدير درنكة وصافح ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه مشيدًا بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار الذى تنعم به البلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا على إننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الرخاء والتقدم.

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وأشار محافظ أسيوط إلى إنه قد وجه كافة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الأمنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كافة العقبات امام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة في محيط الدير والطرق المؤدية إليه لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الاسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية وختام احتفال الدير السنوي بصيام العذراء والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام في الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس مشيدًا بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.]

 

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