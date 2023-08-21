جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف مستشفى الإصابات والطوارئ

أفادت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، بأنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة أخصائي تشغيل حاسبات – والتي تم إجراؤها أمس الأحد الموافق 20 من أغسطس- من خلال الرابط الإلكتروني

https://www.aun.edu.eg/main/ar/application-results-finial

، وتستمر الاختبارات للمتقدمين لبقية الوظائف حتى نهاية أغسطس الجاري.

وظائف مستشفى الإصابات والطوارئ

وكانت مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، قد طرحت عددًا من الوظائف، والتي سبق الإعلان عنها بالتفصيل فى شهر مارس الماضي.

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وشدد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة الالتزام بشروط ومعايير التقديم لتلك الوظائف، مع الالتزام- كذلك- بجميع المتطلبات اللازمة؛ لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، وأكد على أهمية فحص أوراق المتقدمين، والمفاضلة بينهم، والتأكد من مدى مطابقتها للشروط بكل دقة، وحيادية.

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين

وانطلقت أمس، الأحد 20 من أغسطس، أعمال الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين؛ لشغل وظيفة أخصائي تشغيل حاسبات، وذلك بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، بحضور الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعي، الدكتور علي حسين المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

جدير بالذكر، أن اليوم، الإثنين الموافق 21 من أغسطس، تجري الاختبارات الإلكترونية؛ لوظيفتي الكيميائي، وأخصائي المعمل بقاعات صالات الامتحانات، ويجري اختبار لوظيفة أخصائي شئون إداري يوم 22 من أغسطس، بقاعات صالات الامتحانات لجنة( 1 ) من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية، ولجنة( 2 )من الثالثة ظهرا حتى الرابعة، كما أنه من المقرر عقد اختبارات وظيفة محاسب ومراجع يوم 24 من أغسطس، بقاعات صالات الامتحانات لجنة( 1 ) من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى الساعة الثانية، بينما وظائف أخصائي رياضي يوم 27 من أغسطس، ومهندس مدني 28 من أغسطس، ومهندس كهرباء 29 من أغسطس، وذلك بقاعات صالات الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.