الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مناقشة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي

مطار الغردقة الدولي،فيتو
مطار الغردقة الدولي،فيتو

عقد اليوم بمقر الشركة المصرية للمطارات اجتماع لمراجعة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات  وزير الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحه المهنية  لجميع الجهات التي  تتعامل مع المطارات من ركاب، عملاء، موردين ومقدمي الخدمات بالمطارات.

 

مناقشة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة  و السادة رؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات وخلال الاجتماع استعرض مسؤولي قطاع المطابقة والسلامة  من العاملين بالمطار موقف مطار الغردقة الدولي من سياسة نظام الإدارة المتكامل.

 

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 و تم أيضا مناقشة تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة، البيئة، السلامة والصحة المهنية،  هذا بالإضافة إلي شرح مخرجات النظام الحالي مع عرض المخاطر التى تم تحديدها لأنشطة المطار المختلفة وكيفية السيطرة عليها، كما تم عرض الفرص المتاحة وكيفية استغلالها.

 

وفي سياق آخر قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بجولة تفقدية في عدد من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.

جولة رئيس الوزراء في مطار القاهرة الدولي، فيتو 

 وخلال جولته بمطار القاهرة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدني حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة، مؤكدا أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين وبما يحقق مزيدا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية.

 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: بدأت جولة رئيس الوزراء بتفقد مشروع امتداد لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وهو المبنى المخصص لرحلات شركات تحالف ستار العالمي، ورحلات الناقل الوطني مصر للطيران، بهدف الوقوف على أعمال توسعة لمساحة للمبنى ضمن خطط التطوير التي يشهدها مطار القاهرة الدولي.

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