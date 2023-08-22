الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بريطانيا: الهجوم الأوكراني على مطار روسيا تسبب في تدمير قاذفة صواريخ

طائرة أوكرانية،فيتو
طائرة أوكرانية،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني على مطار نوفغورود العسكري تم من داخل الأراضي الروسية.


هجوم أوكراني على مطار روسي 

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في بيانها أن  أوكرانيا دمرت قاذفة صواريخ روسية في الهجوم على مطار نوفغورود قبل أيام.

 
وفي وقت سابق من اليوم تصدى الجيش الروسي، لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.


ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها:" إنه تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك. كما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيّرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".


ومن جانبه أكد عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوجورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

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وكتب سوبيانين على قناته في "تلجرام": "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين. إحداهما في منطقة كراسنوجورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، خدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث".

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو.

وقال متحدث باسم الوزارة: "في كراسنوجورسك، تم تسجيل أضرار بالزجاج في عدة طوابق في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق. كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل".


مطارات موسكو
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو".وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة".

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الإثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

 

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