الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مدبولي يتفقد مشروعات التطوير بمطار القاهرة قبل توجهه لحضور قمة البريكس

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء في مطار القاهرة

فى بداية رحلته للمشاركة في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس" نيابة عن رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بجولة تفقدية في عدد من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.

جولة رئيس الوزراء في مطار القاهرة الدولي، فيتو 

 وخلال جولته بمطار القاهرة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدني حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة، مؤكدا أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين وبما يحقق مزيدا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية.

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وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: بدأت جولة رئيس الوزراء بتفقد مشروع امتداد لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وهو المبنى المخصص لرحلات شركات تحالف ستار العالمي، ورحلات الناقل الوطني مصر للطيران، بهدف الوقوف على أعمال توسعة لمساحة للمبنى ضمن خطط التطوير التي يشهدها مطار القاهرة الدولي.

جولة رئيس الوزراء في مطار القاهرة الدولي، فيتو

 وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمبنى تصل إلى 160 ألف م2، بطاقة استيعابية تبلغ 11.3 مليون راكب سنويا، وبمعدل  ٤٠٠٠ راكب / ساعة وصول وسفر، في الوقت الذي تبلغ فيه الطاقة الاستيعابية لنظام تداول الحقائب 12 ألف حقيبة في الساعة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الحقائب المبكرة والترانزيت ١٢٠٠ حقيبة، ويتوافر بالمبنى 16 جهاز x-Ray، و16 جهاز Metal detector بصالة السفر لدخول الركاب، منها 2 جهاز لخدمة رجال الأعمال و2 جهاز للرحلات الداخلية.

 

جولة رئيس الوزراء في مطار القاهرة الدولي، فيتو

كما تمت الإشارة إلى أن المبنى يتوافر به 110 كاونترات لإنهاء إجراءات السفر و24 جهاز خدمة ذاتية، كما يوجد بالمبنى 32 كاونتر جوازات للسفر، و26 كاونتر جوازات للوصول، ويبلغ عدد بوابات السفر 20 بوابة، بالإضافة إلى 5 Bas gate، و15 كوبري تحميل  ( تخدم ٢٠ بوابة)،  وعدد اماكن انتظار الطائرات 32 Hard stand، وعدد السلالم الكهربائية ٥١، وعدد المشايات الكهربائية 44، وعدد المصاعد 63، وعدد سيور استلام الحقائب بالوصول ٧، بالإضافة إلى  عدد سير 2 OOG لخدمة الحقائب كبيرة الحجم، وأماكن انتظار السيارات  2640 سيارة خاصة و266 حافلة، وعدد 83 جهاز X-Ray، بالإضافة إلى عدد 72 جهاز Metal detector، و18 جهاز ETD، و24 جهاز Body Scanner، و24 جهازLiquid detection، و446 كاميرا بالمبنى.

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