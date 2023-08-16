فاجنر تحاول النهوض بتجنيد عناصرها في دول من الناتو وغضب واسع من لاتفيا وبولندا

انضمت لاتفيا إلى بولندا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في اتهام مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بالدعوى للتجنيد على أراضيها.

وقال جهاز أمن الدولة في لاتفيا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "مجموعة فاجنر بدأت التجنيد في لاتفيا وحددت دعوات مباشرة وغير مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي للسكان للانضمام إليها".

يأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال السلطات البولندية مواطنين روسيين، متهمين بنشر دعاية مرتبطة بمجموعة "فاجنر".

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وأعربت وارسو في الآونة الأخيرة عن مخاوفها بشأن الاستفزازات المحتملة، للمجموعة التي تتخذ من بيلاروسيا مقرا لها حاليا، بعد تمرد عسكري قصير داخل الأراضي الروسية.

وذكرت وسائل إعلام بولندية الأسبوع الماضي، أنه "تم توزيع ملصقات تحمل شعار "فاجنر" في مدينتي وارسو وكراكوف، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: نحن هنا. انضم إلينا".



وبحسب ما ورد، احتوت الملصقات على أكواد "QR" التي تقود المستخدم عند مسحها إلى موقع إلكتروني روسي تابع للمجموعة.

لكن جهاز أمن الدولة في لاتفيا قال: "لم نكتشف ملصقات تجنيد مشابهة لتلك التي تم اكتشافها في بولندا أو مواد دعائية أخرى لمجموعة فاغنر في الأماكن العامة في لاتفيا".

وحسب القانون، فإن "المواطنين وغير المواطنين المقيمين في لاتفيا ممنوعون من الخدمة في القوات المسلحة أو منظمة عسكرية لدولة أخرى تهدد الأمن القومي للبلاد"، و"القيام بذلك يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".

وتضمن اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي أنهى تمرد "فاغنر" في روسيا، أن يتوجه رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة الروسية.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية أن ثمة أدلة على أن مجموعة "فاجنر" تتجه لخفض عدد عناصرها لتقليل تكاليف الأجور نتيجة لأزمتها المالية.

وأوضح المصدر أنه منذ المحاولة الانقلابية التي حدثت في يوليو الماضي، شرعت الدولة الروسية في استهداف مصالح تجارية أخرى تابعة ليفغيني بريجوجين، مالك المجموعة.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إنه في حال توقف الدولة الروسية عن الدفع لـ "فاغنر"، فإن السلطات البلاروسية تبقى الممول المحتمل لها.



وأضافت أنه بالنظر لحجم هذه المجموعة، فإن تأثيرها قد يكون سلبيا على موارد بيلاروسيا المتواضعة.

وتضمن اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والذي أنهى تمرد مجموعة "فاجنر" في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى بيلاروسيا، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

ويعتبر تواجد المجموعة في بيلاروسيا سببا لتوتر دول الناتو، لاسيما مع إجراء تدريبات مشتركة على القرب من الحدود البولندية.

وفي يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أعضاء مجموعة "فاغنر"، تم تمويلهم بالكامل من قبل الدولة الروسية.

وأضاف أن "فاجنر" حصلت على حوالي 86 مليار روبل (مليار دولار) من مايو 2022 إلى مايو 2023 كرواتب ومكافآت، جاءت من وزارة الدفاع وميزانية الدولة.

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