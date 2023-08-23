بدء العد التنازلي لإطلاق القمر الصناعي الجديد لكوريا الشمالية

بدأ العد التنازلي لإطلاق القمر الكوري الشمالي الصناعي، حيث تدخل كوريا الشمالية مرحلة إطلاق قمرها الصناعي الجديد المعلن عنه سابقا، مع منتصف ليل الخميس 24 أغسطس بتوقيت بيونج يانج، وأخطرت الأخيرة خفر سواحل اليابان بفترة الإطلاق مساء أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تمتد عملية الإطلاق المذكورة (23 أغسطس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو) من تاريخها المذكور وحتى 31 أغسطس الحالي، وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته بوضع منظومات الدفاع الصاروخية في البلاد في حالة التأهب الكاملة.

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نشر منظومات "باتريوت"

وعلى الفور، شرعت طوكيو في نشر منظومات "باتريوت" الأرضية في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتمت مشاهدتها في جزر مياكو وإيشيجاكي وبالإضافة إلى ذلك انتقلت السفن المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي "إيجيس" وكذلك المزوّدة بصواريخ اعتراضية من طرازSM-3، إلى المناوبة قبالة سواحل اليابان.

كما قررت السلطات في أوكيناوا البدء في مراقبة الوضع على مدار الساعة خلال عملية الإطلاق القادمة.

الدفاع الصاروخي ضد كوريا الشمالية

وقبل أيام، عقد قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قمة ثلاثية في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي بولاية "ماريلاند" الأمريكية واتفقوا على التعاون الوثيق لتعزيز الدفاع الصاروخي ضد كوريا الشمالية.

يشار إلى أن بيونج يانج كانت قد قامت بمحاولة سابقة لإطلاق قمر صناعي يوم 31 مايو الماضي وسقط صاروخ "شوليما -1" مع أول قمر استطلاع عسكري كوري شمالي "موليجون -1" في البحر الأصفر بسبب مشاكل في تشغيل محرك المرحلة الثانية وعدم استقرار الوقود.

"حرب نووية حرارية"

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تؤدي إلى "حرب نووية حرارية".

وأدان تقرير وكالة الأنباء المركزية، مناورات أولشي فريدوم شيلد العسكرية، وهي مناورة مشتركة كبيرة بين سيئول وواشنطن بدأت يوم الثلاثاء، ووصفتها بأنها "ذات طابع عدواني".

تعبئة كل الأسلحة الممكنة

كما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن بيونج يانج، ستكون مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة لتحقيق هدفها في حالة نشوب أي صراع، بما في ذلك الأسلحة النووية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس يون سوك يول، قوله: "في اليوم الأول من التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، كوريا الشمالية ستكون مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة لتحقيق هدفها في حالة نشوب أي صراع، بما في ذلك الأسلحة النووية".

تجربة صاروخ باليستي

وأكدت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يراقب حاليا إطلاق ما يعتقد أنه تجربة صاروخ باليستي.. كما حث جميع التشكيلات للحفاظ على الاستعداد القتالي المستمر، مشيرا إلى أن أي تدريبات هي "استعداد للحرب".

وحاليا تجري كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، مع مساع من الجانبين لتعزيز الدفاع المشترك ضد ما وصفوها "التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية".

"سيناريو حرب شاملة"

وتمتد التدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية على أساس "سيناريو حرب شاملة"، في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري، وستضم تدريبات طوارئ مختلفة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ميدان محتمل للحرب النووية.