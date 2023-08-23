القبض على بائع عذب قطًا حتى الموت فى البساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قط باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه، وضبط مرتكب الواقعة.





رصدت المتابعة الأمنية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدى على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.



و بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المتهم وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطرق العام.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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