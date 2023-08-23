حبس 26 عنصرا إجراميا 4 أيام بحيازة كميات من المواد المخدرة (صور)

قررت النيابة العامة، حبس 26 عنصرًا إجراميًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة كميات من المواد المخدرة تقدر بملايين الجنيهات.



كانت قد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود بمديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى).

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كيمة لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى).



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ضبط (أحد الأشخاص).. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – عدد 4 سلاح نارى – مبلغ مالى).

مديرية أمن كفرالشيخ

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته (70 قرصا مخدرا لعقار "التامول").

مديرية أمن الشرقية

ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسمى شرطة "أول وثان" العاشر من رمضان، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى ).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس).



ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى).

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات –مبلغ مالى).



ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته (17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى).

و ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى).



مديرية أمن المنيا

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. حال تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - ميزان حساس).



مديرية أمن سوهاج

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون – مبالغ مالية "محلية وأجنبية – 10 طلقات آلية – 2 نظارة ميدان – سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية مواقع التواصل الإجتماعى



كما رصد إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة) وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت "5" كيلو جرام – مبلغ مالى).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والحشيش" – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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