سرطان الكبد، مرض صعب اكتشافه اعرف أسباب الإصابة وهذه طرق العلاج (فيديو)

يعد سرطان الكبد من أخطر أنواع الأورام التي قد يصاب بها الإنسان،لصعوبة الشعور به إلا بعد أن يتفاقم وينتشر بالعضو.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالى طرق علاج سرطان الكبد وأنواع أورام الكبد وأهم أعراض الإصابة

وقال الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير الأسبق لمعهد الكبد القومي، إن مصطلح "سرطان الكبد" واسع ويشمل نوعين من السرطان منها الأورام التى تخرج من الكبد ( الأولية) والأورام التى تدخل إلى الكبد (الثانوية) وأشهرها سرطان القولون.

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سرطان الكبد الثانوي

وأوضح استاذ جراحة الكبد ضرورة أن يعرف مريض سرطان القولون أنه توجد فرصة 50% بالإصابة بسرطان الكبد كذلك حتي بعد أن يتم العلاج بالكامل، مؤكدًا على اهمية المتابعة الدورية لمدة 5 سنوات على الأقل للتأكد من عدم انتشار المرض الخبيث إلى الكبد.

سرطان الكبد

سرطان الكبد صعب التشخيص

وأضاف الدكتور محمد أن مشكلة الكبد انه يتحمل الكثير، موضحًا ان علامات الإصابة لن تظهر الا بعد ان يكبر الورم بشكل يصعب التعامل معه وقتها حيث لا يشتكي المريض ولا يشعر باي أعراض فيكون الورم بحجم ١ او ٢ سم مشيرا إلى أن أورام الكبد في بداية الإكتشاف المبكر لها سهل العلاج ولكن صعب التشخيص إلا اذا بحث عنه الطبيب بالتحديد.

وأكد الطبيب ان الحل الوحيد هو التوقع، فاذا اصيب مريض بسرطان القولون يجب المتابعة بدلالات الاورام أو بالاشاعات التلفزيونية أو المقطعية ان وجد الشك، مضيفًا ان نسبة الشفاء من سرطان الكبد الثانوي تكون كبيرة جدا بالاخص اذا تم اكتشافه مبكرًا.

سرطان الكبد الأولي

وأشار أستاذ جراحة الكبد إلى ان سرطانات الكبد الاولية تكون نتيجة الإصابة بالفيروسات مثل ( b ,c )، مؤكدًا ان فيروس b هو اكثر اخطر بين الفيروسات الكبدية لانه يسبب سرطان الكبد بدون حتي وجود تليف على الكبد لذلك يصعب تشخيصه.

واكد الطبيب ان الحل الامثل للعلاج هو الإكتشاف المبكر للورم.

علاج سرطان الكبد

وقال الدكتور محمد فتحي انه اذا كان الورم صغير الحجم اقل من3 سم يسهل التعامل معه بالتردد الحراري فقط بينما اذا كبر عن هذا يكون استئصال جراحي للورم واذا لم تسمح حالة الكبد بالقيام بالعملية يكون الحل هو زراعة الكبد.

سرطان الكبد

واكد على وجود وسائل اخري بالعلاج ولكنها تسيطر على الورم فقط لا تشفي المريض بالكامل، مشيرًا الى ان اسباب استخدام الأطباء هذه الوسائل اما للسيطرة على الورم حتي القيام بعملية الاستئصال أو الزراعة او لان الحالة لا تسمح باكثر من هذا فيحاول الطبيب ايقاف السرطان عن النمو، وتكون هذه الوسائل كالآتي:

الحقن الكيماوي

الحقن الاشعاعي

كي البؤر السرطانية بواسطة الميكرويف

طرق انتقال العدوى بالتهاب الكبد

وتشمل طرق انتقال العدوى بالتهاب الكبد B:

١- من الأم للجنين أثناء الولادة

٢- التعرض لمختلف سوائل الجسم

٣-ممارسات الحقن غير الآمنة

٤- مرحلة الطفولة المبكرة.

وتتضمن أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدي B:

١- ألم في البطن.

٢- البول الداكن.

٣- الحمى.

٤- ألم في المفصل.

٥- الغثيان والقيء.

٦- الضعف والإحساس بالإجهاد.

٧- إصفرار البشرة وبياض العينين.