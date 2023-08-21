الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الوحمة الكبدية، ورم حميد لا يجب إهماله لهذا السبب (فيديو)

الوحمة الكبدية،فيتو
الوحمة الكبدية،فيتو

الوحمة الكبدية، الوحمة الكبدية تجمع دموي على الكبد داخل جسم الإنسان وهي عبارة عن ورم حميد ولا يجب على المصاب بالوحمة الكبدية أن تمثل مصدر قلق له نظرا لأنه ليس لها أى أعراض ويمكن علاجها بعملية جراجية بسيطة لاستئصال الوحمة الكبدية.

وتستعرض "فيتو"  في التقرير التالى ماهى الوحمة الكبدية وأعراضها وخطورة إهمال علاج الوحمة الكبدية وعدم المتابعة المستمرة لها.

أنواع أورام الكبد 

وكشف الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد سابقا، عن أنواع الأورام التى تصيب الكبد، مشيرا إلى وجود نوعين أورام خبيثة وأخرى حميدة.

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أعراض الوحمة الكبدية

وأوضح أستاذ جراحة الكبد لــ"فيتو" أن الأورام الحميدة هي الوحمة الكبدية وفي كل الحالات تكتشف بالصدفة  لأنها ليس لها اعراض، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتحول الوحمة الكبدية إلى ورم خبيث حتى مع مرور الوقت أو مع كبر حجمها.

الوحمة الكبدية

علاج الوحمة الكبدية

وتابع حديثه بأن مريض الوحمة الكبدية لا يحتاج الى تدخل جراحي إلا إذا كان حجم الورم  كبير لذا يجب المتابعة الجيدة لتحديد حجم الورم ومتابعة إذا كان ينمو أم لا لأنه يمكن للمريض أن يكتشف الإصابة بالورم وحجمه 3 سم على سبيل المثال ثم يزيد الحجم بعد عدة شهور، مؤكدا أنه في تلك الحالة يجب إجراء جراحة لاستئصال الوحمة الكبدية، لأنها يمكن أن يزيد حجمها ليصل إلى كل أجزاء الكبد.

أمراض الكبد

عملية زراعة الكبد بسبب الوحمة الكبدية

وأشار إلى وجود مرضى يحتاجون إلى جراحة زراعة الكبد بسبب الوحمة الكبدية مؤكدا أن الأورام الحميدة في الكبد موجودة ولكنها ليست بنسبة كبيرة ولا يجب إهمالها حتى لا تنتهي بمشكلة كبيرة للمريض، لافتا إلى أن المريض يعتقد أن الورم الحميد يمكن تركه دون علاج وكذلك يتم إهمال المتابعة.

تشخيص الإصابة بالوحمة الكبدية

ويتم تشخيص الإصابة بالوحمة الكبدية عند إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية على الكبد لتحديد حجم الوحمة نظرا لأن تحديد الحجم ضرورة لكي يحدد الطبيب المعالج اذا كان يوجد خطورة من الوحمة ام لا.

 

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم مبادرة  للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار "100 مليون صحة".

وتعتبر هذه المبادرة امتدادًا لمبادرة "القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية"، لدعم صحة المواطنين.

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وتشمل المبادرة اكتشاف المرض والتشخيص المبكر للأورام وتقديم العلاج لهم وتوفير الأدوية  التي تعالج حالات سرطان الكبد المتقدمة.

 

ويتم توفير  الأدوية الخاصة بمرض سرطان الكبد في ٢٢ مركزًا تابعًا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية.

 

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