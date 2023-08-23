رئيس مدينة فاقوس يتابع الانضباط الإداري وأعمال النظافة ورش البعوض

قام المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بزيارة للوحدة المحلية بكفر شاويش، وذلك بضرورة تفعيل اعمال المتابعة ومراقبة أعمال النظافة ورفع القمامة وكذلك الاشغالات، طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالارتقاء بمنظومة العمل وتذليل كل العقبات والمعوقات التى تواجه المواطنين لتوفير حياة أفضل.

شهدت زيارة رئيس المركز متابعة الانضباط الإدارى للعاملين وانتظام سير العمل بمقر الوحدة.

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مناقشة عدد من الملفات وفى مقدمتها النظافة

كما ناقش عددا من الملفات الهامة بالعمل مع رئيس الوحدة المحلية وعدد من مسئولى الاقسام المعنية، كما قام بتفقد أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة وقص وتهذيب الأشجار بالطريق الرئيسى مرورا بزمام الوحدة، وهو ما يأتى فى إطار حرص رئيس المركز على الارتقاء بمنظومة العمل وإزالة كافة المعوقات والعقبات التى تواجه المواطنين للوصول للرضا المجتمعى المطلوب.

خطة للترصد الحشرى النشط ومكافحة نواقل الامراض

وطبقا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برئاسة الاباصيرى رئيس المركز بالتعاون مع الدكتور محمد الناجى مدير الإدارة الصحية بفاقوس وذلك بالتنسيق مع قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالادارة فى وضع خطة للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لمكافحة نواقل الأمراض، والتى يتم تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية للقضاء على الحشرات حفاظا على المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية.

وفى إطار ذلك تم استخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها الساحة الشعبية والدروس والمستشفيات والمنشية ومدرسة الزراعة وسنترال فاقوس والموقف الرئيسى واحمد حلمي وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز،وذلك بهدف للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة،مع أعمال رش الحشرات الطائرة والذباب البالغ،بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز ومنها ترعة صلاح الطاروطي

متابعة رئيس المركز والمدينة بالوردية الصباحية

وتابع المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس اعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتى تضمنت رفع القمامة والتركمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة، متابعة رى وعناية الأشجار بالحدائق العامة،وكما قام بتكليف نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية متابعة استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات بنطاق الشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات بالوحدات المحلية مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة بالاضافة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وأعمال تمهيد وتصليح الطرق ورفع الاتربة والسفوحة،

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