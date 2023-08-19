السبت 19 أغسطس 2023
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محافظات

علاج العناد عند الكبار والصغار ندوة في فاقوس

ندوة عن العناد وازالة
ندوة عن العناد وازالة التعديات بالبناء المخالف بفاقوس،فيتو

قال المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس إنه أجريت فعاليات ندوة تحت عنوان «علاج العناد عند الكبار والصغار» حاضرتها مروة منصور العقيلي الأخصائي النفسي بالإدارة التعليمية وعضو لجنة حماية الطفل من المجتمع المدني، وبحضور كل من مسؤولي وحدات حماية الطفل والسكان وتكافؤ الفرص برئاسة المركز.

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محاور ندوة العناد عند الصغار والكبار 

حيث لخصت الندوة عدد من العناصر والمحاور الهامة ومنها تعريف العناد على انه ظاهرة لدى العديد من الأطفال وهي تُشير إلى رفض الطفل أداء عملٍ معيّنٍ حتّى لو كان ذلك العمل يُحقّق منفعةً وفائدةً، ويُعدّ العناد سلوكًا سلبيًّا يُشجّع على التمرُّد ضدّ الوالدين، ثم أن علاج العناد فقط  يتم من خلال التواصل مع الطفل، إعطاء الطفل خيارات، الحفاظ على الهدوء، اظهار الاحترام للطفل، توفير بيئة مناسبه في المنزل، كما تم التحدث عن عدد من الموضوعات الهامة التى تخص المرأة والطفل.

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توجيهات الدكتور محافظ الشرقية 

جاء ذلك فى إطار توجيهات ممدوح غراب محافظ الشرقية للعمل على إقامة مركز لدعم المرأة والطفل على المستوى الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسرى وغيرها وذلك بالدور الأرضي بمقر مكتبة مصر العامة بفاقوس وهو مل لاقى ترحيبا من قبل ادرة مجلس المدينة 

تكليف المهندس هانى عزت بازالة التعديات 

ومن جته كلف من المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس قام  المهندس هانى عزت نائب رئيس المركز بزيارة للوحدة المحلية ( بالهيصيمية ) وذلك بناء على توجيهات وتكليفات الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية للارتقاء بمنظومة العمل وتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه المواطنين لتوفير حياة أفضل بتلك الوحدة.

وقد شهدت الجولة متابعة الانضباط الإدارى للعاملين بالوحدة وانتظام سير العمل وكذلك متابعة وتفقد الأعمال اليومية للنظافة بنطاق الوحدة وكذلك مرورا بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى الإشراف على إزالة قواعد خرسانيه على مساحة 150 م تقريبا باسم المواطن ( ف ا م ) ازاله كليه حتى سطح الارض بناحية الخطاره الصغرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

ثلاث حالات إزالة للبناء المخالف فى المهد 

كما قام المهندس هانى عزت نائب رئيس المركز مع رئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلى القسم الهندسي والجمعية الزراعية بإزالة حالة تعدى عبارة عن إزالة قواعد خرسانيه خارج الحيز العمرانى على مساحة 180 م تقريبا باسم المواطن ( ع,م ,س) ازاله كليه حتى سطح الارض بناحية الخطاره الصغرى واتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى جانب آخر قام  رئيس الوحدة المحلية بالسماعنة بإزالة مزرعه بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 120 م  باسم المواطن (ع م ح) من ناحية قرية  السعادنه وتمت الإزالة فى المهد فورا واتخاذ الإجراءات القانونية

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رش الناموس والباعوض بجهاز التيفا 

وأشار الأباصيري رئيس المركز أنه بالتعاون مع  الدكتور محمد الناجى مدير الإدارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة في وضع خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، والتي يتم تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية للقضاء على الحشرات حفاظا على المواطنين من الاصابة بالأمراض الفيروسية المعدية، وفي إطار ذلك تم استخدام جهاز التيفا  بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها موقف القرين وكفر البلاسى وام يوسف وكفر الحوت والمطحن والمستشفيات والمحكمة والدروس وسعد زغلول وبورسعيد  والساحة الشعبية  وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز،وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة،مع أعمال رش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز .

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المحاسب محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس اجريت فعاليات ندوة علاج العناد عند الكبار والصغار مروة منصور العقيلى الاخصائى النفسي بالادارة التعليمية عضو لجنة حماية الطفل

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