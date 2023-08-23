التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، مع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة 21 دولة ويتأهل الفائز بها إلى كأس العالم مباشرة.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا، فيتو

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الرجال الإيطالي فلافيو جيونيلي.

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وأشار أشرف صبحي إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وفرت كل الأجواء المناسبة وكافة الامكانيات من أجل حصد اللقب القاري.

وأكد وزير الرياضة أن مصر أصبحت قبلة لاستضافة جميع الاحداث الرياضية العالمية والقارية نظرا للدعم غير المحدود من قبل القيادة السياسية والتي أثمرت عن وجود علاقات طيبة وأكثر من ممتازة مع جميع الاتحادات الدولية في جميع الالعاب.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا، فيتو

وأضاف صبحي أنه يسعى لأن تحقق مصر مكاسب مادية من جميع البطولات التي تستضيفها، مشيرا إلى النموذج الناجح أثناء تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتي استطعنا تحقيق العديد من المكاسب المادية من خلال نجاحنا فى بيع حقوق البث للبطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة اليد.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الأربعة الأخيرة وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه أثنى رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة الطائرة على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة برئاسة الدكتور اشرف صبحي والتي تأتي ثمارها في تحقيق أفضل النتائج على كافة المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

من جهة أخرى حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل هاتفيا مع رئيس بعثة المنتخب القومي للسيدات وائل قنديل لتحفيز اللاعبات للفوز اليوم بمباراتهم الهامة مساء اليوم ضد منتخب رواندا والتي تأتي في الدور النصف النهائي في البطولة الأفريقية والمقامة بالوقت الحالي بالكاميرون، وطالب وزير الرياضة من لاعبات المنتخب الفوز بمباراة اليوم والتتويج بالبطولة ورفع علم مصر ومن ثم التأهل لكأس العالم.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب السيدات الكابتن عماد نوار.

حضر اللقاء حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومن جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشؤون البطولة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومحي معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية والدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم ورانيا سامي مدير عام العلاقات الخارجية وشاكر عبد الحليم المدير المالي والإداري لصندوق التمويل الأهلي.

من ناحية أخرى، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تجديد تعيين محمد الصفتي مديرًا للمكتب الفني بوزارة الرياضة.

تجديد تعيين محمد الصفتي مديرا للمكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة

وكان وزير الشباب والرياضة، قرر تعيين محمد الصفتي مديرًا للمكتب الفني بوزارة الرياضة، في أغسطس من العام الماضي خلفًا لمحمد الكردي الذي تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، قبل أن يتم التجديد للصفتي مؤخرا لمدة عام آخر.

محمد الصفتي مدير المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، فيتو

وكان الصفتي عمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، بجانب عمله مديرًا لوحدة متابعة مكتب الوزير.

وبدأ محمد الصفتي حياته العملية مدربًا للتايكوندو عقب التخرج من كلية التربية الرياضية، وبعدها تم تعيينه في وزارة الشباب والرياضة الوزارة ثم انتقل للمكتب الفني للوزير ثم مدير إدارة في المكتب الفني وبعدها في الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة وبعدها كرئيس وحدة متابعة التكليفات بمكتب الوزير، كما عمل منذ 2014 في لجنة تطوير مركز شباب الجزيرة.

