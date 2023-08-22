الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشيد بالمشروعات الجديدة بنادى الشمس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشيد بالمشروعات الجديدة بنادى الشمس

تفقد الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة المشروعات الجديدة بمبنى الطاقة الشمسية بنادى الشمس صباح اليوم بحضور د. أسامة أبوزيد رئيس النادى ود. سيد حزين وكيل أول الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والمحاسب تامر على مستشار مجلس الشمس ومأمون العطار المدير التنفيذي للنادى.

وتجول وزير الشباب والرياضة فى صالتى الجيم والسلاح بمبنى الطاقة الشمسية مشيدا بالتطور الكبير الذى يشهده النادى فى عهد د. أسامة أبوزيد ومجلس إدارته حيث يشاهد كل ما هو جديد أثناء زيارته للقلعة البرتقالية.

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كما أثنى الوزير على دور د. أسامة أبوزيد فى استضافة ستاد نادي الشمس اختبارات المشروع القومى كابيتانو مصر والتنظيم الرائع الذى يقدمه النادى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة ود. محمود سعد المدير الفنى لكابيتانو مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتفقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اختبارات المشروع القومى كابيتانو مصر مشيدا بالمواهب الكروية التى يكتشفها المشروع القومى كابيتانو مصر وستكون جاهزة لخدمة المنتخبات الوطنية فى المستقبل.

 

وخلال تواجده، التقى الدكتور أشرف صبحي مجموعة من المشاركين فى الاختبارات  حيث استمع إلى ارائهم حول أهمية مشاركتهم فى البرنامج الذى يسلط الضوء على موهبتهم وصقلها بشكل علمى بمشاركة مجموعة من كبار نجوم كرة القدم المصرية، كما التقي بمجموعة العمل العلمية والفنية والتي يترأسها الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، وعدد من المدربين واللاعبين القدامى والمشرفين علي المشروع، واستمع إلى آرائهم حول الأداء والتطورات المحققة بالمشروع، بحضور الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أسامه أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس.

وقال صبحي: "إن مشروع كابيتانو مصر هو مبادرة رائدة تحظي برعاية ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، وفرصة كبيرة للشباب الطامح والموهوب، وجزءً من الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي في مصر، ونجاحه بفضل اهتمام ودعم القيادة السياسية، التي حرصت علي توفير مقومات رياضية هائلة في مصر، ولكن كان هناك حاجة لمنصة متكاملة تسهل عملية اكتشاف هذه المواهب وتمكنها من الوصول إلى الأضواء، وهو ما حققه المشروع والذي يُعد المنصة الأكبر في اكتشاف المواهب".

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادي الشمس أسامة أبوزيد سيد حزين مديرية الشباب والرياضة تامر علي

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