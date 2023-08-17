الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد يومين من وفاة ولادته، أحمد شيبة يستعد للسفر إلى السعودية

شيبة ووالدته، فيتو
شيبة ووالدته، فيتو

يستعد المطرب الشعبي، أحمد شيبة، للسفر إلى السعودية، خلال الأيام المقبلة، وأجرى مدير أعماله بعض الإجراءات استعدادًا للسفر، بعد إعلان توقف جميع الحفلات والأفراح لوفاة والدته.
 

وأنهي شيبة كافة الأمور استعدادًا لأداء العمرة لوالدته المتوفاة منذ ايَّام، وأكد أنه من الصعب العمل، إلا بعد ١٠ أيَّام أو شهر.

 

ويعيش شيبة، في حالة نفسية صعبة، بعد وفاة والدته داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالإسكندرية، لصراعها مع المرض، وذلك بعد عام من وفاة نجلها محمود.

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ووجه الفنان أحمد شيبة، رسالة أخيرة لوالدته بعد وفاتها اليوم داخل مستشفى “قصر الشفاء” بمحافظة الإسكندرية، إثر صراع طويل مع المرض.

ونشر “شيبة” على حسابه الرسمي بفيسبوك فيديو لوالدته معلقا عليه: "كانت بتدعي لي وأنا مسافر ودلوقتِ مصر كلها بتدعيلك.. الله يرحمك يا أمي يا رب".

 

شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

وقرر المطرب الشعبي أحمد شيبة، إلغاء جميع حفلاته الغنائية، والأفراح التي كان من المقرر أن يحييها، وذلك بعد وفاة والدته، مساء  الإثنين الماضي

 

شيبة أبلغ مدير أعماله، بإلغاء كافة الحفلات، وإبلاغ أصحاب الأفراح والحفلات بذلك الأمر، لحين انتهاء الفترة الصعبة التي يمر بها حزنًا علي وفاة والدته التي كان يرتبط بها ارتباطًا شديدًا.

ووجه رسالة لمدير أعماله بقوله “اللي عاوز حاجة ياخدها أنا مش هشتغل دلوقتِ نهائي ومحدش يكلمني في شغل”.

 

 تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة

وعلمت “فيتو”، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالدة أحمد شيبة، على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها، وقال المصدر، إن والدة “شيبة”، كانت تطلب دائمًا أن تتوضأ للصلاة، وكانت دائمًا تردد الشهادة، مؤكدًا أنها كانت تردد آيات من القرآن، رغم مرضها الشديد، ورافقها أثناء مرضها، ابنها أحمد “شيبة”، وابنتها الكبرى.

 

وكانت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، تدهورت وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

 

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