الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة ينظمان ملتقيات توظيف مصر بالقليوبية والدقهلية

الشباب والرياضة ومؤسسة
الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة ينظمان ملتقيات توظيف مصر

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات "توظيف مصر" بالدقهلية والقليوبية من خلال مبادرة "توظيف مصر"، ضمن فعاليات صيف شبابنا لتأهيل الشباب لسوق العمل، بمشاركة قرابة ٨ آلاف شاب وفتاة.

إقبال كثيف على ملتقيات توظيف وزارة الشباب والرياضة

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الأقبال الكثيف للشباب بملتقيات التوظيف يأتي في ضوء ثقة وإيمان الشباب بأن وزارة الشباب والرياضية تسعى جاهدة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة حياة كريمة مستمر في الفترة المقبلة، وستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في جميع  محافظات الدلتا وصعيد مصر، لتقديم خدمات التوظيف والتدريب للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

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الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة ينظمان ملتقيات توظيف مصر بالقليوبية والدقهلية، فيتو

والجدير بالذكر انه تم تقديم تدريبات "طور وغير " (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (15- 17) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف لمساعدة الشباب على صقل مهاراتهم سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية وتشبيكهم مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة ينظمان ملتقيات توظيف مصر بالقليوبية والدقهلية، فيتو

من ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، من الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور أكد له عدم ترشحه في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نشكر مجلس إدارة الزمالك الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، وفضل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلا: "الأندية الجماهيرية ندعمها دائمًا ونقف بجوارها في خطوات التطوير، الزمالك ناد كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته".

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك،فيتو

يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا النشاط الرياضي، بإدارة شئون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. 

لجنة من وزارة الشباب والرياضة تجتمع مع اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك (صور)

وزير الرياضة: مجلس الزمالك استقال عن طيب خاطر وهذا موقف مرتضى منصور من الانتخابات

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