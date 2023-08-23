الكشف على 1652 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية كفر يوسف مركز شربين
أعلنت صحة الدقهلية توقيع الكشف على 1652 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية كفر يوسف مركز شربين
وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر يوسف مركز شربين وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
حيث تم توقيع الكشف على 1652 مريضًا . وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة،أنف وأذن، تنظيم أسرة ) والباقي داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 263
أطفال 322، جراحة 175 ، أنف وأذن 190 عظام 152، أسنان 175، جلديه 189، رمد 134، نسا وتنظيم اسرة 152
كما تم إجراء عدد 312 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 107 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 130 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
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