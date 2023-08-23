الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 1652 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية كفر يوسف مركز شربين

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية توقيع الكشف على  1652 مريضًا  فى قافلة علاجية في قرية كفر يوسف مركز  شربين 

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.


ووجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر يوسف مركز  شربين   وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1652 مريضًا  . وضمت  3 عيادات  متنقلة منهم ( جراحة،أنف وأذن، تنظيم أسرة ) والباقي  داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة  263
أطفال   322، جراحة    175  ، أنف وأذن   190   عظام  152، أسنان    175، جلديه    189، رمد 134، نسا وتنظيم اسرة 152  


كما تم إجراء عدد   312 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،  128 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات  لـ 107 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

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من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 130 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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100 يوم صحة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة بالمحافظة أيمن مختار محافظ الدقهلية رفع المعاناة خدمة طبية متميزة مركز شربين مديرية الصحة بالمحافظة

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