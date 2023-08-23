الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مديرية العمل ببورسعيد تستضيف عيادتين متنقلتين ضمن حملة "100 يوم صحة"

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

استضافت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن  حملة "100 يوم صحة" والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط وذلك فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.

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مديرية العمل ببورسعيد

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي علي الموظفين بالديوان العام، والمتدربات بمركز التدريب المهني بمقر المديرية، وتم تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام، وخدمات الصحة الإنجابية  ، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة الرعاية وشئون المرأة وتكافؤ الفرص  بالمديرية، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجانًا من خلال فريق طبي متخصص، بالتعاون مع مديرية الصحة.. ونظمت الفعاليات لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، والباحثين: حنان أبو العلا، ومحمد أمين، ورشا توفيق.

خدمات الصحة

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع، وقد أسهمت تلك المبادرات أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن، وتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.

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