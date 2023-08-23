صحة شمال سيناء تواصل حملة شلل الأطفال لليوم الرابع

تواصلت الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الحملة حققت خلال الـ 3 أيام الماضية نسبة 95.3% من إجمالي المستهدف، حيث تم تطعيم عدد 100 ألف و915 طفلًا وطفلة من إجمالي عدد الأطفال المستهدف وهو 105 آلاف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

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وأضاف شوكة، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

أشار شوكة، إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية اليوم.

لفت شوكة، إلى انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم مشيرًا إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.