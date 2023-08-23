الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة شمال سيناء تواصل حملة شلل الأطفال لليوم الرابع

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

تواصلت الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.


وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الحملة حققت خلال الـ 3 أيام الماضية نسبة 95.3% من إجمالي المستهدف، حيث تم تطعيم عدد 100 ألف و915 طفلًا وطفلة من إجمالي عدد الأطفال المستهدف وهو 105 آلاف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

Advertisements

 

وأضاف شوكة، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

 

أشار شوكة، إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية اليوم.

 

لفت شوكة، إلى انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم مشيرًا إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.

محافظ جنوب سيناء يسلم 2 دراجة هوائية وشهادات تقديرية لأسر الشهداء

محافظ جنوب سيناء يعتمد 44 عقدا مؤمنا لأهالي نويبع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة الوحدات الصحية حملة شلل الأطفال محافظ شمال سيناء محافظ جنوب سيناء محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مصر خالية من شلل الاطفال

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها.. وتخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات العام المقبل

مدبولي: الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

عيد تحرير سيناء، السيسي يقود جهود تنمية أرض الفيروز وتدشين مشروعات عملاقة ودحر الإرهاب

الأكثر قراءة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023

اليوم، كولر وجهازه في القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الأهلي يجتمع اليوم في الجزيرة

رسالة مؤثرة من ابنة رئيس النيجر المعزول

طريقة عمل الأرز البسمتي، لسفرة مميزة وبدون مجهود

Advertisements

منوعات

المزيد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية