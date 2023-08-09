بيطرى الشرقية: تحصين 315 ألف رأس ماشية ضد الحمى

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال ال ٣ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٣١٤ ألفا و٩٤٧) رأس ماشية مابين تحصين ( ١٥٦ ألفا و١٩ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(١٥٨ ألفا و٩٢٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٥٣٥٥) رأس ماشية

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زيارات ميدانية للقرى بجميع المراكز

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٢٧١) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

لجان تحصين متنقلة لمنازل المربيين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية انه وتخفيفا على المواطنين فأن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

تنظيم ورشة عمل ببيطرى الشرقية

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان ( الإنذار المبكر والترصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية والداجنة الوبائية والمشتركة ) بديوان عام المديرية وذلك بحضور الدكتور خالد فوزي مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة والدكتور فتحي عبد العال مدير عام الإدارة العامة للوقاية بالمديرية ومديري الإدارات الداخلية وأطباء قسم الابيدميولوجي بجميع الإدارات الخارجية وعدد من العاملين بمديريتى الصحة والزراعة.وذلك بتعليمات جادو من الدكتور رئيس الهيئة العامة للطب البيطرى.

ماجدة محمد عاطف قامت بإلقاء محاضرة

وقامت الدكتورة ماجدة محمد عاطف (مسئول الابيدميولوجي بالمديرية ) بإلقاء محاضرة عن أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر للأمراض والأوبئة للمساعدة في الاحتواء المسبق والاستجابة السريعة لمكافحة الأمراض الوبائية ووضع التدابير المطلوبة لمنع انتشار المرض أو إصابة الإنسان في حالة الأمراض المشتركة ( انفلونزا الطيور - البروسيلا الدرن.. ) ويتم ذلك من خلال المراقبة الوبائية والتحري والاستجابة السريعة والتشخيص المعملي كما تحدثت الدكتورة رحاب فاضل ( مسئول الكاهو بالمديرية ) عن أهمية عمل فريق الكاهو في رصد البؤر المرضية للأمراض العابرة للحدود بالقرى وتجميع معلومات وبائية عن القرى ) كثافة الحيوانات بأنواعها المختلفة - نظم التربية - عوامل الخطر وتوعية المربين من خلال المقابلات الجماعية بأهمية الذبح الآمن.