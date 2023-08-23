مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق البوستر الرسمي لدورته الأولى

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسى عن الملصق الدعائي الخاص بدورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب



وقالت الفنانة سارة بخيت، مصممة الملصق: "أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري، وذلك من خلال استخدام ألوان تعبر عن هوية المهرجان الذي يقام تحت شمس الغردقة وعلى ضفاف بحرها، اما المحور الثاني فهو مرتبط بأسطورة الميدوزا أيقونة الجمال والتى جعلتها متمثلة فى مدينة الغردقة، والتي طورتها بشكل جمالى وجعلتها تعانق أشعة الشمس الذهبية مع موجات البحر النقية.

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وأضافت سارة: "سعدت بتشريفي من قبل إدارة المهرجان لتصميم البوستر الخاص لدورته التأسيسية، حيث أشارت إلي شغفها الخاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام".

الغردقة لسينما الشباب



يذكر أن اختيار إدارة بوستر مهرجان الغردقة لسينما الشباب للفنانة سارة بخيت جاء من خلال المسابقة التي أطلقها المهرجان بين طلاب كليات الفنون الجميلة والأكاديميات والمعاهد الفنية المصرية، بهدف إشراك الشباب فى وضع رؤية خاصة بهم تعبر عن إبداعاتهم في شتى المجالات الفنية.

و يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي والذي يقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر المقبل هذا العام عدد من الحوارات والفعاليات مع صانعي الأفلام والنجوم الذين سيكشفون مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة.

حوارات مهرجان الغردقة

من أهم هذه الفعاليات والحوارات ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمي، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج كما مثّل في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضي لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عامًا.

هذا وسيقام الماستر كلاس بالصالة الكبرى بصن رايز جاردن بيتش.

ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمي السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية.

هدف الماستر كلاس

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الأعمال السينمائية والإبداعية التي خاضها على نطاق ممتد لأكثر من 50 عاما.

إن مشاركة حسين فهمي في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الأولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.