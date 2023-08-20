الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح  سعر عنب رومي أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 18 جنيهًا.

Advertisements

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد، بلغ سعر بلح زغلول من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا،   بلح سماني من 9 إلى 13 جنيهًا، بلح بارحي من 25 إلى 35 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا،  بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، نكترين مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا،  أناناس سعر 50 جنيهًا،  أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر برقوق مستورد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا،  كيلو كريز من 25 إلى 30 جنيهًا.

وسجلت سعر خوخ مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، شمام من 6 إلى 11 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا،  كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 10 جنيهات، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل  سعر مانجو صديقة من 20 إلى 26 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 11 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، مانجو سكري من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 25 إلى 45 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 11 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، مانجو تيمور من 19 إلى 27 جنيهًا، مانجو تومي من 11 إلى 19 جنيهًا،  بانخفاض جنيه عن سعره السابق، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 20 إلى 28 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق،  مانجو زبدية من 15 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهن عن سعره السابق.

txt

إقبال على شراء المانجو في ثاني أيام مهرجان الإسماعيلية (فيديو وصور)

txt

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-8-2023 في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الفاكهة اليوم أسعار الفاكهة أسعار البلح الفاكهة اليوم سعر المانجو سعر مانجو

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

تأكيدا لـ فيتو، انتقال محمود شبانة وحمدي علاء من الزمالك إلى سموحة

تكليفات رئاسية مهمة لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت: لا علاقة للهضبة بشروط دخول الصحفيين

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تطوير منظومة المعلمين

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

المزيد
الجريدة الرسمية