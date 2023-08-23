الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الطاقة الأفريقية: مصر ضمن الـ3 الكبار الذين يسيطرون على سوق الغاز

الغاز، فيتو
الغاز، فيتو

كشف تقرير غرفة الطاقة الأفريقية أن مصر والجزائر ضمن قائمة "الدول الـ 3 الكبار"، التي تسيطر على سوق الغاز الطبيعي والمسال في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

 استخدام الغاز الطبيعي

وذكر التقرير، الصادر في أغسطس الجاري، أن هناك توجها عالميا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول الـ 3 التي ستقود أفريقيا في هذا القطاع هي “مصر، الجزائر، نيجيريا”.

وتشير التوقعات التي نشرتها غرفة الطاقة الأفريقية بشأن إنتاج الغاز في 2023 إلى أنها ستكون 25.5 مليار قدم مكعب في اليوم (نحو 722 مليون متر مكعب يوميا)، وهو ما يحقق نسبة زيادة في الإنتاج تقدر بـ 1 في المئة مقارنة بمعدلات الإنتاج في عام 2022.

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إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي 

وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتج الدول الثلاث (نيجيريا والجزائر ومصر) غالبية إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل لنحو 80 في المئة في المتوسط.
وأورد التقرير مقارنة بين الإنتاج الحالي من الغاز وتوقعات الزيادة في الإنتاج خلال 2027 لكل دولة كما يلي:

الجزائر

إنتاج 2023: 10 مليارات قدم مكعب يوميا (نحو 283 مليون متر مكعب يوميا)
الإنتاج المتوقع في 2027: 11 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 311.3 مليون متر مكعب يوميا)

مصر

إنتاج 2023: 6.25 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 176.8 مليون متر مكعب يوميا)
الإنتاج المتوقع في 2027: يستقر عن نفس المستوى من الإنتاج

نيجيريا

إنتاج 2023: 4.5 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 127.3 مليون متر مكعب يوميا)
الإنتاج المتوقع في 2027: 5.5 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 155.6 مليون متر مكعب يوميا)
دول أخرى
قال التقرير إن هناك دول أخرى يمكن أن تصبح ضمن اللاعبين الرئيسيين في إنتاج الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية بفضل مشروعات ضخمة بتلك الدول في مجال الغاز وهي “ موزامبيق، تنزانيا، جنوب أفريقيا، موريتانيا، السنغال”.
كما لفت التقرير إلى وجود دول أخرى لديها مشروعات خاصة لإسالة الغاز الطبيعي ستكون ضمن اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.

إجمالي إنتاج 3 دول من الغاز 

وبحسب الإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن إجمالي الإنتاج الحالي للدول الـ 3 (مصر والجزائر ونيجريا) في 2023، هو 20.75 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا (نحو 587 مليون متر مكعب/ يوميا).
وبحسب التوقعات فإن إجمالي إنتاج الدول الـ 3 في 2027، سيصل إلى 22.75 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 643 مليون متر مكعب / يوميا).
 

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