انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس (فيديو)
قال المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، إن نبات الأروندو دوناكس، من أهم النباتات التى يمكن من خلاله استخراج الغاز الحيوي الذي يستخدم كبديل للغاز الطبيعي، أو الأسمدة الحيوية.
وأوضح المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “الأولى” أنه يتم إحضار المخلفات الزراعية ومن الممكن عن طريق تكنولوجيا، يتم استخراج منها الغاز الحيوي الذي يستخدم كبديل للغاز الطبيعى، لافتا إلى أن يمكن استخدام هذا الغاز فى أغراض التدفئة وغيرها، موضحا أنه يتم تجميع المخلفات الزراعية من أجل القدرة على إنتاج منها الغاز، ولكنها أحيانا يكون هناك صعوبة بتجميعها فى مكان واحد.
وتابع المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، أنه بالنسبة لنبات الأروندو دوناكس فهو ينمو على المياه المالحة، والأن يوجد تجربة لزراعته، لافتا إلى أن هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة جدا، ويصل ارتفاعه لحوالي ستة أمتار، ويتم أخذه وإنتاج منه غاز وسماد، وميزته أنه يستخرج 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تستخرج من المخلفات الزراعية العادية.
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