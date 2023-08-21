الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع الغاز (صور)

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بالبحيرة، فيتو

عقد اليوم السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة كامل غطاس اجتماع مجلس إدارة مشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار بحضور أعضاء مجلس إدارة المشروع، ويأتي ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية وتذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات.


حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع الغاز وعرض جدول أعمال المشروع، وكذا دراسة ميزانيته وايراداته ومصروفاته وبحث آليات الارتقاء به، والعمل على رفع كفاءته وتشغيله على الوجه الأمثل، لتحقيق أقصي استفادة ممكنة.

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وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة أن مشروع الغاز هو أحد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة مؤكدًا ضرورة قيام الجهات المعنية بتطبيق البنود واللوائح الخاصة بالمشروع مع تحفيز العاملين بالمساهمة في زيادة موارده والتوسع فى تقديم الخدمات التي تهم المواطنين.

 

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع الغاز، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع الغاز، فيتو

وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الالتزام بكافة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات الحماية به، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة، والالتزام بكافة قواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وكذا اتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي.


وفي إطار منفصل، السكرتير العام المساعد للمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور مدحت الشرمة مدير إدارة الأملاك بديـوان عـام المحافظة ومديري إدارات الأملاك بتلك الوحدات والجهات التنفيذية.


ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة. 
حيث أكد السكرتير المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل  .

وشدد  على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

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