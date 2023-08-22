الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

“تاون جاس” تفتتح أول فروعها بالمملكة العربية السعودية

تاون جاس،فيتو
تاون جاس،فيتو

أعلنت شركة تاون جاس برئاسة المهندس محمد فتحي، تأسيس أول فروعها فى خارج مصر وكانت  المملكة العربية السعودية أولى الدول التي فتحت بها تاون جاس أول فرع خارجي لما يمتلكه سوق العمل السعودي  من فرص واعدة تستطيع من خلالها تاون جاس توظيف قدراتها فى مجال توصيل الغاز الطبيعي كأحد أعرق الشركات في هذا المجال.

 

وتحرص تاون جاس دائما على تنفيذ مهمتها  كأول وأكبر شركة غاز طبيعى فى مصر والشرق الأوسط وعلى رأسها  تلبية متطلبات سوق العمل  بإستخدام أحدث الطرق التكنولوجية وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي وجاء افتتاح فرع تاون جاس بالمملكة  العربية السعودية  تنفيذا  لتوجيهات المهندس  طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بفتح آفاق ومجالات عمل جديدة خارج مصر

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