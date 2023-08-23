الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 3007 مواطنين بقافلة طبية بأبو كبير في الشرقية

الكشف على3007مواطن
الكشف على3007مواطن بقافلة طبيةبأبوكبير محافظة الشرقية-فيتو

أنهت اليوم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أولاد موسى، التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، بمحافظة الشرقية أعمالها، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير  بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

يأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي  "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين. 

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مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر

مشتملات القافلة الطبية بقرية أولاد موسى 

واشتملت القافلة على ١٥ عيادة، بها ١٢ تخصصا طبيا وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بأولاد موسى، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

الكشف الطبى على 3007 مواطنين وصرف العلاج الازم 

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٣٠٠٧ مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣٠ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

قافلة طبية بقرية عرب درويش بفاقوس 

وأنهت القافلة الطبية العلاجية الشاملة أيضا  بقرية عرب درويش، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية عملها، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير  بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات  الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

صحة الشرقية: هشام مسعود يفاجئ المركز الطبي بصان الحجر

القافلة اشتملت على 14عيادة ضمت 12 تخصصا طبيا 

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن القافلة اشتملت على  ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصصا طبيا وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بعرب درويش، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. 

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٨٨١ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية. 

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الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قافلة طبية بقرية اولاد موسي

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