ضبط سيارتين محملتين بـ 950 كيلو "إستاكوزا" للبيع بدون تصريح فى العبور
ضبط سيارتين محملتين بـ 950 كيلو "إستاكوزا" المياه العذبة معدة للبيع بدون تصريح فى العبور.
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية والشرقية ".
و أسفرت جهودها بمحافظة القليوبية عن ضبط (سيارتين) أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان العبور، مُحملتين بمضبوطات بلغت ( 950 كيلو جرام "إستاكوزا" المياه العذبة) معدة للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة.
وفى محافظة الشرقية: تم ضبط (جراج) بدائرة قسم شرطة بلبيس، ضُبط بداخله 4 تانكات تحتوى بعض رواسب زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.