تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصصوا فى ارتكاب جرائم السرقات.. وأرشدوا عن المسروقات.





ضبط تشكيل عصابى ارتكب 12 واقعة سرقة شقق ومحال تجارية بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العبور) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وإستخدام المفتاح المصطنع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 12واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.