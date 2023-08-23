جيب جراند شيروكي 2023 في اختبارات السلامة (فيديو وصور)

خضعت سيارات جيب جراند شيروكي 2023، إلى العديد من الاختبارات المكثفة للسلامة للتأكد من سلامة تصميم السيارة وتجنب حوادث الطرق، وبعد اختبارات مكثفة حصلت السيارة جسي على أعلى جائزة يقدمها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).

كما حصلت سيارات جيب جراند شيروكي 2023، كل من سيارة جراند شيروكي القياسية وجراند شيروكي L ذات الثلاثة صفوف على جائزة Top Safety Pick + من المعهد، على الرغم من وجود بعض التحذيرات التي يجب ملاحظتها.

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نتيجة جيب جراند شيروكي 2023 في اختبارات السلامة



وفقًا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، أجرت جيب تغييرات هيكلية على الهيكل السفلي لسيارة الدفع الرباعي والتي عالجت تسربًا كبيرًا للوقود في الإصدارات السابقة، نتيجة ثقب الصفائح المعدنية للخزان في اختبارات التصادم السابقة، وقد ساهم ذلك في ضعف التقييمات على الطرازات السابقة، ويذكر معهد IIHS أيضًا تغييرات في كيفية ضبط جيب للمصابيح الأمامية في جميع طرازات جراند شيروكي.

ظهر الجيل الحالي من جيب جراند شيروكي لأول مرة في عام 2020، يليه الطراز الأطول جراند شيروكي L في أوائل عام 2021، ومع ذلك، فإن جوائز معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) تنطبق فقط على طرازات 2023، وللحصول على مزيد من التحديد، تم تصنيع جراند شيروكي بعد مارس 2023، أما إصدارات L، فتاريخ الإنتاج يصل إلى مايو 2023.

اختبارات سلامة جيب جراند شيروكي 2023



حصلت طرازات 2023 التي تم تصنيعها بعد التواريخ المذكورة أعلاه على تقييمات جيدة في جميع اختبارات التصادم التي يقوم بها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، يتضمن ذلك اختبارات التصادم الأمامية المتداخلة على جانبي السائق والراكب، واختبار الصدمات الجانبية، أما بالنسبة للإضاءة، فإن التغييرات التي أجرتها جيب أعطت جراند شيروكي تقييمات جيدة أو مقبولة لجميع فئات الطراز

تحتوي المركبات التي تحصل على جوائز Top Safety Pick + على أنظمة منع الاصطدامات الأمامية ذات الإصدار القياسي والتي تحصل على تقييمات متقدمة أو متفوقة في حالات الاصطدام من السيارة إلى المشاة، وحصلت سيارة جراند شيروكي 2023 بإصداري ستاندرد وL على تقييم متقدم في التشغيل النهاري، وتقييم متفوق عند غروب الشمس، وتقدم جيب هذا النظام في جميع فئات جراند شيروكي، مما يؤدي إلى الحصول على جائزة Top Safety Pick+.