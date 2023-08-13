جيب جلاديتور روبيكون فارأوت 2023 تودع عالم السيارات

تودع سيارات جيب جلاديتور روبيكون فارأوت 2023 العالم بعد صدور قرار من شركة جيب بوقف إنتاج محرك إيكوديزل V6 سعة 3.0 لتر، لذا قررت الشركة إنتاج من 1000 وحدة فقط خلال العام الجاري نظرا لوقف إنتاج المحرك للحفاظ على البيئة.

جيب جلاديتور روبيكون فارأوت 2023

وحصلت سيارات جيب جلاديتور روبيكون فارأوت علي العديد من التصاميم تبرز جميع شاحنات جيب الديزل الأخرى، مثل رسم غطاء محرك السيارة التذكاري “ديزل 3.0 لتر”، والباب الخلفي الحصري، وجنوط الألمونيوم مقاس 17 بوصة، وإطارات طينية مقاس 33 بوصة، ومصد أمامي فولاذي، من بين أمور أخرى.

Advertisements

وتم تجهيز جيب جلاديتور المتطورة بمحاور دانا 44 الأمامية والخلفية للخدمة الشاقة، بالإضافة إلى علبة نقل ثنائية السرعات مع نسبة تروس منخفضة المدى 4.0: 1.

وقال جيم موريسون، نائب الرئيس الأول ورئيس علامة جيب التجارية في أمريكا الشمالية “بينما تواصل علامة جيب التجارية سعيها نحو الكهرباء، فإننا نعمل على التخلص التدريجي من تقنية إيكوديزل من خلال الإصدار النهائي المحدود من جلاديتور روبيكون فارأوت 2023.

ويقتصر الإصدار الخاص على 1000 مركبة، وهو يعتمد بشكل أكبر على شاحنة البيك أب المفتوحة الوحيدة في الصناعة والمزودة بقدرة تريل رايتد وأفضل خدمة شاحنة في فئتها.”

وتتميز سيارة جيب جلاديتور روبيكون فارأوت 2023 التي تبدأ من 71.790 دولارًا، ببطانة سرير موبار ومقاعد جلدية سوداء مع لمسات حمراء وألواح داشبورد مغطاة بالجلد الأسود مع خياطة حمراء وحصائر أرضية مناسبة لجميع الأحوال الجوية، ومشاعل الحاجز الملونة، وشارات الحاجز الأسود.

كما أعلنت علامة جيب التجارية، أن دفاتر الطلبات مفتوحة حتى نهاية شهر سبتمبر، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثالث من عام 2023.

بعد ذلك، سيكون المحرك الوحيد المتاح لشاحنة جيب الوحيدة هو محرك البنزين V6 بنتاستار سعة 3.6 لتر، والذي ينتج 285 حصانًا و352 نيوتن متر من عزم الدوران، متزاوج إما مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

نظام التعليق لجيب جلاديتور روبيكون

وتم طرح محرك التوربوديزل V6 بسعة 3.0 لتر في طراز عام 2021، ويتمتع باقتصاد وقود مدمج مُصنف من قبل وكالة حماية البيئة يبلغ 38 لتر للجالون، وهو حاليًا كخيار بـ 4150 دولارًا لمستويات جلاديتور العادية.