ضوابط جهاز حماية المستهلك لوقاية المواطن من خداع التجار

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عددا من الالتزامات على التاجر والمورد فيما يخص تداول السلع حماية للمواطن من خداع التجار.

عقوبة السلوك الخادع

وحسب جهاز حماية المستهلك، يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الرئيسية، مثل طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

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خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه

وهناك عدة خصائص مثل السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها مراقبة الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة والعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات وتبين وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

عن جهاز حماية المستهلك

وجهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 وأعيد تنظيمه طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

اختصاصات جهاز حماية المستهلك

ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية.

تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.

صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق.

التصدى لأي فساد تجارى يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات والصناعات المحلية.

تحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية

المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.

إلزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.