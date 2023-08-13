الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

لضبط الأسواق، حماية المستهلك يحرر مجموعة من المحاضر بالشرقية

حماية المستهلك يحرر
حماية المستهلك يحرر مجموعة من المحاضر بالشرقية، فيتو

بناءًا على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر يوليو الماضي.  

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 حملات رقابية على الأسواق بمحافظة الشرقية 

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة أسفرت الجهود المبذولة تحرير محاضر للمخالفين.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

في إطار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن ففي مجال ضبط الأسواق تم تحرير محضر ضد شركة للأغدية وذلك لحيازة سلع غذائية بدون فواتير وتم التحفظ على عدد 10 كراتين مواد غذائية مجهولة المصدر ومحضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف وذلك لحيازة سلع مجهولة وتم التحفظ على عدد 25 شيكارة ردة × 40 كجم وكذلك ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة علف × 10 كجم.

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التحفظ على 10 قاروصة سجائر متنوعة

وايضا تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر وايضا محضر ضد محل لتجارة الحبوب والأعلاف وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وأخر ضد محل لتجارة المواد الغذائية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وايضا  ضد سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر ضد سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك  محضر ضد صاحب محل ألبان وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وفي مجال الرد على منظومة الشكاوي يقوم العاملين بجهاز حماية المستهلك بفحص الشكاوى الواردة من المواطنين بشكل يومي والعمل على  حلها بأسرع وقت لضمان حقوق المواطنين الاستهلاكية.

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تعليمات المهندس ايمن حسام الدين جهاز حماية المستهلك الحفاظ على حقوق المواطنين تفعيل المنظومة الرقابية التصدى لكافة صور العش

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