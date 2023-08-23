ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والسلاسل التجارية بالعبور

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على تشكيل عصابى يقوم بسرقة المساكن والسلاسل التجارية فى مدينة العبور تبين أن 3 عاطلين وراء السرقات وألقى القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقات وأرشدوا عن المسروقات.



وكانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم أول العبور فى محافظة القليوبية من العديد من أصحاب المساكن والمتاجر بتعرضها للسرقة ليلا عن طريق كسر النوافذ أو الأبواب .



اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العبور قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وإستخدام المفتاح المصطنع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 12واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.