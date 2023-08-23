الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن والسلاسل التجارية بالعبور

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على تشكيل عصابى يقوم بسرقة المساكن والسلاسل التجارية فى مدينة العبور تبين أن  3 عاطلين وراء السرقات وألقى القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقات وأرشدوا عن المسروقات.


وكانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم أول العبور فى محافظة القليوبية من العديد من أصحاب  المساكن والمتاجر بتعرضها للسرقة ليلا عن طريق كسر النوافذ أو الأبواب .

 

txt

القبض على 58 متهما بممارسة أعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و324 تاجر مخدرات

txt

القبض على 4 لصوص سرقوا "أسياخ حديد" من كوبري ببورسعيد


اهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات  3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العبور قاموا  بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وإستخدام المفتاح المصطنع.

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 12واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قليوب

مواد متعلقة

ضبط 240 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية

ضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة في حملة تموينية بالإسماعيلية

ضبط 6500 عبوة لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر

ضبط مستريح الأدوية جمع 7.5 مليون جنيه للنصب والاحتيال على المواطنين فى سوهاج

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى اشتباكات بأسلحة نارية بأسيوط

ارتفاع يضرب سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأربعاء 23-8-2023

رضا سليم أحدث نجوم الإعلانات في الأهلي

مفاجأة بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع فيراتي

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية